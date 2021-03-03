Биткойн снова поднялся выше 50 тысяч долларов: что происходит с криптовалютой

Биткойн подорожал в среду, 3 марта, на 4% до 50,7 тысяч долларов. Самая популярная в мире криптовалюта снова дорожает после падения ниже 45 тысяч долларов.

Как отмечает агентство, доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться, восстановив некоторое спокойствие на мировых рынках и возобновив спрос на более рискованные активы.

Облигации были в центре шторма на финансовых рынках в последние недели после резкого скачка доходности во всем мир. Мировые акции упали с почти рекордных максимумов, а цены на сырьевые товары пошатнулись.

Однако финансовые стимулы подогрели ожидания рынка быстрого восстановления, поскольку президент США Джо Байден близок к принятию пакета расходов в размере 1,9 триллиона долларов.

Уолл-стрит резко упала на прошлой неделе, однако в понедельник, 1 марта, индекс S&P 500 продемонстрировал лучшее однодневное ралли за девять месяцев.

В среду широкий индекс мировых акций MSCI вырос на 0,19%.

Индекс доллара по отношению к шести мировым валютам практически не изменился в среду после падения с почти месячного максимума накануне.

Цены на нефть незначительно отошли от двухнедельного минимума. Нефть марки WTI подорожала на 0,15% до 59,85 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,33% до 62,91 долларов.