Аналитики дали прогноз курса доллара на конец года

Активность на рынке будет низкой, резких изменений не ожидается

В течение последней недели 2020 года ожидается стабилизация курса доллара к гривне. После резкого роста курс останется около уровня 28,40 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Нас ожидают длинные выходные, которые снижают активность на валютном рынке. Из-за этого на следующей неделе ожидается нейтральная динамика курса", - отметил аналитик.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 70 копеек.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос на 72 копейки с 27,73 до 28,45 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,73/27,74 до 28,41/28,42. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,70/28,0 до 28,10/28,53.

По его словам, потери гривны на этой недели были обусловлены ростом курса доллара на мировых рынка. Новый штамм коронавируса и досрочный локдаун в Европе заставил многих инвесторов поволноваться, что и привело к подорожанию доллара.

"Также, по заявлению чиновников переговоры с МВФ идут в хорошем и результативном русле. В паре с этим, Минфин смог занять порядка 22,2 млрд гривен для финансирования бюджета и привлек кредит от Deutsche Bank на 350 млн долларов. Этого ресурса достаточно для того, чтобы закрыть бюджетные дыры в этом году", - добавил аналитик.

Напомним, НБУ в течение недели 21-24 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 43,10 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты. Таким образом, НБУ вышел на рынок с продажей валюты впервые с начала ноября. При этом в предыдущие две недели на рынке наблюдался избыток предложения и НБУ покупал валюту.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ на 28 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс вырос на 1,9% (с 27,82 на 21 декабря).

Отметим, по прогнозу НБУ, рекордные выплаты из бюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны.