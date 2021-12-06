Есть ли в Украине штамм "Омикрон": официальный ответ Минздрава
Фото: в Украине пока нет штамма "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минздрав сообщил, что случаи штамма коронавируса "Омикрон" в Украине пока не зафиксировали. Министерство будет обновлять информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".
Как отметили в Минздраве, сегодня штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание министру здравоохранения Виктору Ляшко ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма.
Вместе с тем, в соседних с Украиной странах фиксируют случаи этого штамма. В частности, в России и Румынии. В Беларуси, Польше, Молдове пока официально о случаях нового штамма коронавируса не сообщали.
Напомним, с 3 декабря Украина закрыла границу для граждан ряда африканских стран из-за штамма "Омикрон".