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Украина готова к бустерной вакцинации: в Минздраве назвали сроки ее начала

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 18:54
Украина готова к бустерной вакцинации: в Минздраве назвали сроки ее начала Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина готова как бустерным прививкам от коронавируса, так и, в случае необходимости, к полной ревакцинации. Кампания по введению третьей дозы может начаться в январе-феврале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко телеканалу BBC.

"Мы не только собираемся (делать третьи дозы - ред.), мы полностью готовы. Вакцин в Украине достаточно", - сказал министр.

По его словам, Минздрав подписал соглашения на поставки вакцин от коронавируса на следующий год. Законтрактованных препаратов хватит как для бустерной, так и, при необходимости, для полной ревакцинации еще двумя дозами.

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет (бустерная вакцинация - ред.) январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше", - уточнил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что начало бустерной вакцинации зависит от нескольких факторов. Среди них министр выделил необходимость привить не менее 60% украинцев первой дозой или 50% - двумя.

"Я, как министр здравоохранения, сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", - подчеркнул он.

Глава Минздрава добавил, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Однако министерство рассчитывает увеличить эту цифру до 70%.

Напомним, по состоянию на 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране проведено 24,5 млн прививок.

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