Стало известно, насколько загружены пациентами COVID-больницы Киева

Киевские больницы пока не переполнены пациентами с коронавирусом. Показатель загруженности медицинских учреждений в Киеве немного выше, чем 50%.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Сейчас, по данным нардепа, в Киеве пациентами с COVID-19 занято 50,7% больничных коек. Этого, как сказал Радуцкий, недостаточно, чтобы принимать решение об усилении карантина.

"На практике, местная власть принимает решение об усилении карантина, когда занято 70% и более", - пояснил он.