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Стало известно, насколько загружены пациентами COVID-больницы Киева

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 21:40
Стало известно, насколько загружены пациентами COVID-больницы Киева Фото: киевские больницы еще не заполнены COVID-пациентами (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Щербина

Киевские больницы пока не переполнены пациентами с коронавирусом. Показатель загруженности медицинских учреждений в Киеве немного выше, чем 50%.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Сейчас, по данным нардепа, в Киеве пациентами с COVID-19 занято 50,7% больничных коек. Этого, как сказал Радуцкий, недостаточно, чтобы принимать решение об усилении карантина.

"На практике, местная власть принимает решение об усилении карантина, когда занято 70% и более", - пояснил он.

Напомним, до этого глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что сейчас оснований для перевода Киева в "красную" зону нет.

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