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Стал известен новый побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

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Брюссель, Четверг 11 ноября 2021 14:11
Стал известен новый побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson Фото: назван побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Это редкий тип воспаления позвоночника.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Регулятор рекомендовал добавить редкий тип воспаления позвоночника в качестве побочного эффекта вакцины Johnson & Johnson.

Он также оценил сообщения о синдроме капиллярной утечки после прививки инъекцией Moderna. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока недостаточно доказательств возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома с вакцинами мРНК, включая прививку Moderna.

Напомним, в США разрешили использовать Moderna и Johnson & Johnson в качестве бустеров.

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