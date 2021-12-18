Штамм "Омикрон" зафиксировали в Украине. Есть первый случай

В Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Это подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" подтвердили в Украине 18 декабря.

"В Украине обнаружили штамм "Омикрон". Ночью в Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", - сообщил Ляшко.

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

"По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма "Омикрон" доминирует", - отметил Ляшко.

Генетик Александр Коляда в Instagram сообщил, что в образце женщины, вернувшейся из ОАЭ, обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".

По его словам, речь идет о молодой женщине, вернувшейся из ОАЭ, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном". Коляда уточнил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего она не успела передать его дальше.

Коляда, объясняя почему этот штамм именно "Омикроном" уточнил, что в образце есть характерная для "Омикрона" и некоторых старых штаммов комбинация мутаций, которые снижает их опознание антителами.

Бустерная вакцинация

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже готова к бустерной вакцинации против коронавируса. Также страна договорилась о поставках COVID-препаратов для прививок на следующие несколько лет.

Что известно об этом штамме

Китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID. Также новый вариант способен уклоняться от защиты антител, которые были получены от предыдущей инфекции.

В ВОЗ предупреждали, что штамм "Омикрон" представляет очень высокий глобальный риск.

Там отмечают, что есть ранние признаки того, что у вакцинированных и ранее инфицированных коронавирусом людей не вырабатывается достаточно антител, чтобы предотвратить инфицирование "Омикроном", что может привести к высокой скорости передачи и "серьезным последствиям". Впрочем, этот штамм вызывает более легче заболевание, чем "Дельта".

Работают ли вакцины против этого штамма

Ученые из Гонконга доказали бессилие двух популярнейших вакцин против нового варианта вируса "Омикрон". У Pfizer-BioNTech или Coronavac не производится достаточный уровень сывороточных антител.

Ученые пришли к выводу, что вакцинация этими препаратами не поможет в борьбе с новым штаммом.

Но есть исследование, в котором говорится, что третья доза вакцины Pfizer эффективна против этого штамма.

Вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон", ранее заявили в ВОЗ.

Сколько стран с "Омикроном"

Уже 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом "Омикрон", и реальность такая, что он, вероятно, уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован, сообщил глава ВОЗ.