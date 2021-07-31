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Штамм "Дельта" обнаружили в Николаеве: его завезли из России и Турции

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Николаев, Суббота 31 июля 2021 17:05
Штамм "Дельта" обнаружили в Николаеве: его завезли из России и Турции Фото: штамм "Дельта" обнаружили в Николаевской области: его завезли из России и Турции (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 июля в Николаеве зафиксировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". Инфицирование обнаружили у граждан, прибывших из России и Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима в Facebook.

"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта",- написал он.

По его словам, трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один из России.

Указано, что у всех пациентов состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

Напомним, в Киеве умер первый пациент со штаммом коронавируса "Дельта".

Добавим, что в середине июля заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья, которые недавно вернулись из России.

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