Штамм "Дельта" обнаружили в Николаеве: его завезли из России и Турции
Сегодня, 31 июля в Николаеве зафиксировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". Инфицирование обнаружили у граждан, прибывших из России и Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима в Facebook.
"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта",- написал он.
По его словам, трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один из России.
Указано, что у всех пациентов состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.
Напомним, в Киеве умер первый пациент со штаммом коронавируса "Дельта".
Добавим, что в середине июля заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья, которые недавно вернулись из России.