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Польша ужесточает правила въезда: что нужно знать

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Варшава, Среда 15 декабря 2021 14:12
Польша ужесточает правила въезда: что нужно знать Фото: Польша усиливает условия въезда в страну (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Польша объявляет о новых ограничениях из-за роста смертности от коронавируса. Страна усиливает правила въезда.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

В среду Министерство здравоохранения Польши сообщило о 660 случаях смерти от коронавируса за сутки. В связи с ростом смертности вводят новые ограничения на количество людей, которым разрешено находиться в ресторанах, отелях и театрах.

Ответственность за проверку статуса вакцинации возлагается на владельцев бизнеса.

Также со среды люди, прилетающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны свободного проезда ЕС, должны иметь подтверждение отрицательного результата теста не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы.

Среди прочего, школы перейдут на дистанционное обучение, дети не будут посещать школу с 20 декабря по 9 января. Ночные клубы тоже придется закрыть, кроме новогодних вечеринок.

Напомним, в Польше ужесточили карантин и условия въезда в страну.

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