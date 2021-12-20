"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности
В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Омикрон". В Минздраве предоставили пять рекомендаций для населения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.
По его словам, минимизация риска распространения COVID-19 - это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.
"Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными", - заявил он.
Первая рекомендация
По словам министра, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход - это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.
Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и людей, у которых есть сопутствующие заболевания.
Вторая рекомендация
Нужно применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.
Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры профилактики:
- там где это нужно одевать защитную маску.
- сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра.
- проветривать помещение, открывать окна или двери.
- избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей.
- следить за чистотой рук.
- прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.
Третья рекомендация
Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными. Встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса.
"При возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", - уточнил Ляшко.
Четвертая рекомендация
Воздержаться от путешествий, если человек в группе риска.
"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковид, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавирус", - отметил министр.
Пятая рекомендация
Минздрав советует получать информацию из надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью, добавил Ляшко.