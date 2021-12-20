ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 декабря 2021 10:22
"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Омикрон". В Минздраве предоставили пять рекомендаций для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

По его словам, минимизация риска распространения COVID-19 - это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.

"Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными", - заявил он.

Первая рекомендация

По словам министра, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальный исход - это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.

Это особенно важно для групп риска, таких как люди старше 60 лет и людей, у которых есть сопутствующие заболевания.

Вторая рекомендация

Нужно применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры профилактики:

  • там где это нужно одевать защитную маску.
  • сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра.
  • проветривать помещение, открывать окна или двери.
  • избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей.
  • следить за чистотой рук.
  • прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Третья рекомендация

Минздрав советует сделать встречи как можно более безопасными. Встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса.

"При возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", - уточнил Ляшко.

Четвертая рекомендация

Воздержаться от путешествий, если человек в группе риска.

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни, и относится к группе риска тяжелого течения ковид, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавирус", - отметил министр.

Пятая рекомендация

Минздрав советует получать информацию из надежных источников. Информация, которая вводит в заблуждение и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью, добавил Ляшко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе