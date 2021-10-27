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"Красная" зона к концу недели охватит 15 областей: полный список ограничений

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Украина, Среда 27 октября 2021 19:53
"Красная" зона к концу недели охватит 15 областей: полный список ограничений Фото: какие ограничения действуют в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже с 30 октября в "красной" зоне карантина будет находиться 15 областей Украины. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал полный перечень ограничений, которые действуют в областях, где установлен красный уровень эпидопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Дом".

По словам Кузина, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, поэтому он не исключает, что "красный" список областей могут снова расширить.

"По состоянию на 27 октября уже 8 областей находятся в красном уровне опасности. С 30 октября к ним присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области", - подчеркнул он.

&quot;Красная&quot; зона к концу недели охватит 15 областей: полный список ограничений

Какие ограничения действуют в "красных" областях

Ограничения "красной" зоны карантина, как рассказал Кузин, предусматривают запрет на работу:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино - и видеосъемки;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;

Указанные ограничения не будут применяться если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус.

Не ограничивается в "красной" зоне работа АЗС, банков, ветеринарных магазинов, аптек и продовольственных магазинов.

"Работа центров и пунктов вакцинации в "красной" зоне не запрещается, там нужно придерживаться масочного режима и социальной дистанции", - добавил главный санитарный врач.

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