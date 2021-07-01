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В Кабмине работают над тем, чтобы привитых CoviShield и CoronaVac пускали в ЕС, - Ляшко

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Киев, Четверг 01 июля 2021 22:34
В Кабмине работают над тем, чтобы привитых CoviShield и CoronaVac пускали в ЕС, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Минздрав, МИД и вице-премьер-министр по евроинтеграции работают над тем, чтобы украинцев, привитых CoviShield и CoronaVac, пускали в ЕС. Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что этот вопрос может решиться в течение месяца.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По его словам, отказ пропускать туристов, которые привиты вакциной, признанной ВОЗ, - это нарушение международного права. На следующей неделе министр проведет переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин, которые используются в Украине.

"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признана ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что CoviShield как продукт AstraZeneca и CoronaVac признаны ВОЗ. Вопрос в том, что европейский регулятор EMA до сих пор их не признает у себя, уточнил Ляшко.

"Насколько я знаю, EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решение. Но даты не говорят. Это не значит, что вопрос не двигается с места", - объяснил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что сейчас Украина также договаривается о признании сертификатов вакцинации со всеми странами Евросоюза.

"Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться об взаимопризнании национальных COVID-сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами", - сказал министр.

Напомним, сегодня стало известно, что семь стран ЕС одобрили въезд привитых индийской вакциной CoviShield.

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