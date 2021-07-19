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Кабмин планирует ввести самоизоляцию для невакцинированных прибывших в Украину

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 18:33
Кабмин планирует ввести самоизоляцию для невакцинированных прибывших в Украину Фото: Кабмин планирует ввести самоизоляцию для невакцинированных прибывших в Украину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения планирует усилить контроль при пересечении госграницы. Самоизоляцию для невакцинированных прибывших могут ввести из-за стремительного распространения в мире штамма коронвируса "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу интернет-представительства президента Украины.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав предлагает ввести обязательную самоизоляцию для невакцинированных лиц, приезжающих в Украину. Мера пресечения продлится в течение 14 дней, или же 7 дней, если после первой недели изолированное лицо получит отрицательный ПЦР-тест.

"Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции", - отмечает пресс-служба президента.

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