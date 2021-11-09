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Глава Pfizer: вакцинироваться от COVID, скорее всего, придется каждый год

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Вашингтон, Вторник 09 ноября 2021 21:52
Глава Pfizer: вакцинироваться от COVID, скорее всего, придется каждый год Фото: гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла (twitter.com/warcoresponted)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом он отметил высокую эффективность бустерной дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Pfizer во время выступления в Atlantic Council.

"Я думаю, что ревакцинация, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты, выше, чем первоначально достигнутый, который составлял 95% с двумя дозами", - отметил он.

Бурл добавил, что на сегодняшний день остается вопрос - как долго будет сохраняться этот уровень защиты от коронавируса. По его словам, наблюдения показывают, что через полгода после вакцинации иммунитет к коронавирусу снижается.

"Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки", - уточнил глава Pfizer.

По его мнению, защита от коронавируса после бустерной дозы сохраняется около года. Однако, отметил он, в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки.

"Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий - это ежегодная ревакцинация", - подчеркнул Бурл.

Напомним, ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о планах добиваться разрешения на бустерную дозу своей вакциной от коронавируса всех желающих от 18 лет и старше.

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