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Глава МИД Ирана заразился коронавирусом

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Иран, Вторник 02 ноября 2021 12:00
Глава МИД Ирана заразился коронавирусом Фото: Хосейн Амир Абдоллахиян (apa.az)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян получил положительный результат теста на коронавирус. Чиновник находится на самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 92news.

"Его состояние хорошее, он продолжит работу после карантина", - рассказал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Сам Абдоллахиян отметил, что продолжает работать дома. Но в связи с болезнью пришлось поменять программу визитов министра.

На сайте Министерства здравоохранения Ирана пишут, что с начала пандемии коронавируса в Иране зарегистрировали 5 934 495 случаев болезни. Всего от COVID-19 умерли 126 456 человек. По состоянию на 2 ноября болеют 286 108 жителей страны, а 3 859 из них - серьезные и критические случаи.

Напомним, в конце октября Иран открылся для туристов. Визы выдются полностью вакцинированным иностранцам. Страна была закрыта для путешественников почти 20 месяцев.

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