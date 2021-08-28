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Будут ли привилегии для вакцинированных в "зеленой" зоне: Минздрав назвал условие

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Украина, Суббота 28 августа 2021 14:53
Будут ли привилегии для вакцинированных в "зеленой" зоне: Минздрав назвал условие Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Минздрав рассматривает возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы в ближайшее время проанонсируем эти условия. Так же, как это было со школами, мы предупредили об этом еще в июле, заранее", - сообщил Ляшко.

Для красного уровня эпидугрозы Минздрав будет вводить послабления для вакцинированных независимо от того, сколько процентов украинцев к тому моменту будет привито.

"Какие-то привилегии для вакцинированных и дополнительные ограничения для тех, кто не вакцинирован, при зеленой зоне мы можем вводить тогда, когда будет привита хотя бы половина граждан", - сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до преодоления пандемии коронавируса.

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