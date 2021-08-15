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Зеленский соберет силовиков из-за смерти мэра Кривого Рога

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Кривой Рог, Воскресенье 15 августа 2021 18:51
Зеленский соберет силовиков из-за смерти мэра Кривого Рога Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства.

"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога", - заявил президент.

Зеленский отметил, что будет держать дело гибели Павлова на своем контроле.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", - добавил он.

Напомним, мэра Кривого Рога Павлова обнаружили сегодня мертвым в собственном загородном доме. Возле него нашли ружье. Полиция уже возбудила уголовное дело.

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Владимир Зеленский Кривой Рог
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Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
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