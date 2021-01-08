"Яд" вместо вакцины: СБУ расследует подделку Pfizer

Служба безопасности Украины установила, что группа лиц подпольно продавала в Украине опасные препараты под видом вакцины от коронавируса компании Pfizer. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

По информации СБУ, группа лиц, имена которых не разглашаются, в нарушение украинского законодательства приобрела, перевезла, хранила и продавала якобы вакцину от коронавируса. В СБУ отметили, что под видом COVID-вакцины Pfizer были "ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства".

Спецслужба уже внесла сведения о совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 321 УК Украины, в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 5 лет.

"Во время досудебного расследования проверяются обстоятельства ее применения, вакцинации отдельных граждан как в медицинских заведениях, так и за их пределами", - добавили в СБУ.

Напомним, 6 января премьер-министр Денис Шмыгаль поручил правоохранителям проверить информацию о подпольной вакцинации от коронавируса в Украине.

В то же время президент Владимир Зеленский подключил к делу СБУ и потребовал жесткого наказания за контрабанду вакцины.

На украинский скандал также отреагировали в Израиле, отрицая возможность тайных поставок COVID-вакцины в Украину. В Израиле отметили, что COVID-вакцину невозможно незаметно провезти через границу.