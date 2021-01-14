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Взятка за возврат арестованного имущества: в Киеве будут судить экс-нардепа

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 10:26
Взятка за возврат арестованного имущества: в Киеве будут судить экс-нардепа Фото: место задержания (gp.gov.ua/ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины. Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Источник РБК-Украина в прокуратуре сообщил, что речь идет об экс-нардепе Игоре Савченко.

По данным следствия, бывший народный избранник из "антикоррупционером" подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов взятки руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины для возврата арестованного имущества.

Эти средства они хотели оставить себе, а не передавать этим госструктурам.

Дело передали в Печерский районный суд Киева.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили первые подозрения в деле о "ядерных взятках". Так, подозрение сообщили бывшему народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасю.

В июле Максима Микитася оставили под стражей по делу о завладении квартирами Нацгвардии.

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