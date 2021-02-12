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Взрыв на детской площадке в Киеве: полиция проверяет детали инцидента

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 16:08
Взрыв на детской площадке в Киеве: полиция проверяет детали инцидента Фото: авто полиции и "скорой помощи" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Киевская полиция проводит проверку и осмотр места происшествия, где в результате взрыва погиб мужчина. Квалификация инциденту еще не дана.

Об этом сообщает полиция Киева.

Известно, что звонок о взрыве на детской площадке на бульваре Чоколовского в Соломенском районе в полицию поступил около 15:00.

На детской площадке обнаружили тело и на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Погибший мужчина был 1971 года рождения. Сейчас проходит проверка, после которой будет принято решение о правовой квалификации происшествия.

Напомним, в начале февраля в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет.

Кроме того, 28 января в Никополе (Днепропетровская область) мужчина подорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

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