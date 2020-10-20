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Возле Луганского боевики стреляли из гранатомета

Новина українською → Донбасс, Вторник 20 октября 2020 07:40
Возле Луганского боевики стреляли из гранатомета Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 19 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Луганское боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

"Неприцельніе выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

В районе Авдеевки задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелы со стороны российско-оккупационных войск не отмечены. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Кроме того, саперы ГСЧС разминировали более двух гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, 18 октября боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день.

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