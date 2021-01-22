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Возле Гнутово убили украинского военного, Украина обратилась в ОБСЕ

Новина українською → Гнутово, Пятница 22 января 2021 09:32
Возле Гнутово убили украинского военного, Украина обратилась в ОБСЕ Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный. Это произошло в районе села Гнутово.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Из-за этого Украина обратилась в ОБСЕ.

"Украинской стороной СЦКК задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуты требования о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Отметим, в Командовании морской пехоты сообщили о потере бойца. Снайпер убил бойца 36-й бригады морской пехоты.

Напомним, с начала суток боевики не стреляли. Однако, вчера зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

В частности, вчера РБК-Украина писало, что на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.

Также сообщалось, что боевики решили передать Украине пленных. Более подробно о переговорах по Донбассу в материале издания "Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и обмене пленными".

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