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В Умани напали с ножом на хасида

Новина українською → Умань, Понедельник 19 октября 2020 16:44
В Умани напали с ножом на хасида Фото: полицейский (npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Умани неизвестный с ножом напал на гражданина Израиля 2003 года рождения. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к нанесению телесных повреждений иностранцу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел 18 октября, когда на улице Софьи Перовской неизвестный мужчина подошел к хасиду и нанес ему телесные повреждения. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители осмотрели место преступления и провели обход близлежащих улиц, чтобы установить, есть ли камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) УКУ. Полиция разыскивает хулиганов. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Кто сказал, что в Умани нет антисемитизма Вчера, по адресу улица Софьи Перовской 6, трое парней без причин...

Опубликовано חיים חזין Воскресенье, 18 октября 2020 г.

Представитель хасидской общины Умани Хаим Хазин написал в Facebook, что нападавших было трое. Он отметил, что преступники порезали потерпевшему лицо ножом.

В Умани напали с ножом на хасидаФото: пострадавший гражданин Израиля (facebook.com/HAZINHAIM)

Напомним, в начале сентября в Умани компания подростков напала на хасида и избила его. Инцидент произошел около полуночи в одном из супермаркетов города.

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