В Украине за сутки почти 8 тысяч новых случаев СOVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за последние сутки подтвердили 7 959 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 2513 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, общее число зараженных с начала пандемии составляет 395 440 человек. При этом выздоровел уже 161 441 человек, в том числе 2 513 - за вчера. Активными больными остаются 226 693 человека.

Умерли от коронавируса 7 306 человек, из которых 110 - за минувшие сутки.

Больше всего новых заражений подтвердили в Харьковской (+883), Житомирской (+708), Донецкой (+545) областях, а также в Киеве (+689).

Напомним, в Украине по состоянию на 31 октября подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.

Кроме этого, ранее глава Минздрава обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект Кабинета министров об усилении ответственности за отсутствие маски.