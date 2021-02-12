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В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 10:20
В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления. В частности, из южных стран может перебраться малярия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

В Министерстве защиты окружающей среды прогнозируют, что также может появится энцефалитный клещ.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - рассказал в комментарии изданию глава министерства Роман Абрамовский.

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.

Отметим, малярия - тяжелая, иногда смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.

Напомним, из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за глобального потепления степи южного региона могут превратиться в пустыни.

Отметим, в Кабинете министров Украины назвали причины изменения климата в стране.

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Новости Украины Происшествия болезнь малярия глобальное потепление климат
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В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления
В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления
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Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир