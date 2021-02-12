В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления. В частности, из южных стран может перебраться малярия.

В Министерстве защиты окружающей среды прогнозируют, что также может появится энцефалитный клещ.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - рассказал в комментарии изданию глава министерства Роман Абрамовский.

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.

Отметим, малярия - тяжелая, иногда смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.