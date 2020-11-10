В Украине COVID-19 снова заболело рекордное число правоохранителей за сутки
В Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за прошедшие сутки, 9 ноября. Зафиксированы 569 случаев заболевания COVID -19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"По состоянию на 10 ноября COVID-19 зафиксирована у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерло трое сотрудников МВД", - отмечается в сообщении.
Наибольшее число больных правоохранителей зарегистрировано в Запорожской (56), в Житомирской (42) областях и в Киеве (80).
Подчеркивается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 15984 работника МВД, выздоровели - 14950. Кроме того, 43 сотрудника умерли.
Отметим, в Украине 25 октября коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей: был зафиксирован 471 случай заболевания COVID-19.
Как писало РБК-Украина, COVID-19 за прошлую неделю заболели 2719 правоохранителей системы Министерства внутренних дел.
Так, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.