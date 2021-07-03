Украина проводит учения Sea Breeze: РФ устроила маневры авиации над Черным морем
Российская Федерация устроила маневры авиации над Черным морем на фоне украинских учений Sea Breeze. Учебные задания выполняли более 10 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.
Указано, что экипажи самолетов морской авиации ЧФ России совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря.
"От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ПВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - информирует Черноморский флот РФ.
Сказано, что учебные задания выполняли более 10 самолетов. Кроме того, экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава российской морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.
Экипажи также отработали условные ракетные и бомбовые удары.
Согласно сообщению, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Таким образом страна-агрессор пытается противодействовать учениям Sea Breeze 2021.
Как писало РБК-Украина, на фоне маневров Sea Breeze 2021 в водах Черного моря начала военные учения российская подводная лодка.
Так, в Черном море 28 июня начались учения Sea Breeze 2021.