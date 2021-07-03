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Украина проводит учения Sea Breeze: РФ устроила маневры авиации над Черным морем

Новина українською →
Черное море, Суббота 03 июля 2021 14:43
Украина проводит учения Sea Breeze: РФ устроила маневры авиации над Черным морем Фото: РФ устроила маневры авиации над Черным морем (structure.mil.ru)
Автор: Юлия Струк

Российская Федерация устроила маневры авиации над Черным морем на фоне украинских учений Sea Breeze. Учебные задания выполняли более 10 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Указано, что экипажи самолетов морской авиации ЧФ России совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря.

"От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ПВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - информирует Черноморский флот РФ.

Сказано, что учебные задания выполняли более 10 самолетов. Кроме того, экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава российской морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.

Экипажи также отработали условные ракетные и бомбовые удары.

Согласно сообщению, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Таким образом страна-агрессор пытается противодействовать учениям Sea Breeze 2021.

Как писало РБК-Украина, на фоне маневров Sea Breeze 2021 в водах Черного моря начала военные учения российская подводная лодка.

Так, в Черном море 28 июня начались учения Sea Breeze 2021.

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Российская Федерация Черное море авиация Sea Breeze
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