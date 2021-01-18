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Суд оправдал догхантера Святогора, не нашли состава преступления

Новина українською → Киев, Понедельник 18 января 2021 14:00
Суд оправдал догхантера Святогора, не нашли состава преступления Фото: плакат "Святогора за решетку" (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

Соответствующее решение приняли сегодня.

"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 ККУ", - сказала судья.

Судья пришла к выводу, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

"Достаточно допустимых и надлежащих доказательств наличия в действиях Святогора состава данных уголовных правонарушений предоставленных стороной обвинения судом не установлено", - отметила судья.

Напомним, догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года. До того он был в розыске. Основанием для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными.

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