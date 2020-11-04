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Снижение числа обстрелов и потерь: итоги 100 дней перемирия на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 04 ноября 2020 15:12
Снижение числа обстрелов и потерь: итоги 100 дней перемирия на Донбассе Фото: Богдан Бондарь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За первые 100 дней перемирия на Донбассе более чем в пять раз снизилось число обстрелов. Также значительно сократились потери украинской стороны.

Об этом на брифинге рассказал замкомандующего Объединенных сил Богдан Бондарь, передает пресс-служба Минобороны.

По его словам, объявленное 27 июля 2020 года полное и всеобъемлющее прекращение огня не является абсолютным, поскольку почти ежедневно продолжались провокационные обстрелы.

"С 27 июля и до сих пор зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем в 5 раз меньше", - отметил Бондарь.

Всего с начала года по состоянию на 1 ноября зафиксировано 2 360 обстрелов, из них 814 - обстрелы с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Боевые потери составили 405 военнослужащих: безвозвратные - 49, санитарные - 356.

С начала перемирия в результате обстрелов погибли трое украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе из гранатомета обстреляли позиции возле Новолуганского, в результате чего был ранен украинский военный.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов вблизи Донецкой фильтровальной станции.

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