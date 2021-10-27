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Смертельное ДТП в Харькове: что известно

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Харьков, Среда 27 октября 2021 09:21
Смертельное ДТП в Харькове: что известно Фото: в Харькове произошло смертельное ДТП (t.me/hueviykharkov)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, трое травмированы.

Что известно об этой аварии, в материале РБК-Украина.

Что произошло

Авария произошла около 20:45 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина. Водитель Infiniti протаранил Chevrolet.

Автомобиль Infiniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

От удара оба автомобиля пролетели несколько десятков метров. На месте происшествия сразу собралось много прохожих, прибыли полицейские и медики.

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infifniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Фото: в Харькове произошло ДТП (t.me/hueviykharkov)

Водитель Infiniti попал в реанимацию, но вскоре его отпустили.

Кто был за рулем

Как пишут местные СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Парень из богатой семьи.

Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.

Открыто дело

По факту ДТП открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).

Водителя задержали. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

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