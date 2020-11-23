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В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертва

Новина українською → Словакия, Понедельник 23 ноября 2020 16:47
В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертва Фото: ДТП в Словакии (facebook.com KRPZNR)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 23 ноября, в Словакии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла 62-летняя пассажирка.

Об этом информирует полиция Словакии на своей странице в Facebook.

Указано, что ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

Отмечается, что в результате ДТП погибла 62-летняя пассажирка. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу.

При этом тест на алкоголь у обоих водителей показал негативный результат.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Польше неподалеку от села Бабск в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое украинцев.

Как писало РБК-Украина, в начале месяца в Польше в городе Стары-Нацпольске произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Среди них - две украинки.

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