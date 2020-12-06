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На протестах в Минске начались разгоны и задержания

Новина українською → Минск, Воскресенье 06 декабря 2020 13:20
На протестах в Минске начались разгоны и задержания Фото: разгон протеста в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 13:00 по киевскому времени на протестах в Минске (Беларусь) начались разгоны. Также сообщается о первых задержаниях.

Об этом пишет местный портал Onliner.

Сообщается, что сегодня жители Минска снова вышли на традиционные марши, собираясь у себя во дворах. В некоторых частях города люди сформировались в достаточно большие колонны, марши прошли в микрорайоне Лебяжий, Уручье и микрорайоне Сокол.

Однако уже известно, что силовики разогнали людей в Лебяжьем и жилом комплексе "Маяк Минска". Кроме того, несколько бусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота, где начинала формироваться колонна жителей Брилевичей. Люди разбежались по дворам, но есть задержанные.

Также сообщается о разгоне и задержаниях в Слепянке. По словам очевидцев, там задержаны не менее 10 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что перед очередными протестами в Минске стянули спецтехнику, а силовики начали дежурить в центре города.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил НАТО в планах по захвату западных земель страны. Для этого якобы альянс создает ударную военную группировку.

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