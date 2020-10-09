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Премьер Испании пригрозил Мадриду введением чрезвычайного положения

Новина українською → Мадрид, Пятница 09 октября 2020 11:27
Премьер Испании пригрозил Мадриду введением чрезвычайного положения Фото: Педро Санчес (lamoncloa)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Испании Педро Санчес проводит экстренное заседание Кабинета министров по поводу введения чрезвычайного положения в Мадриде из-за коронавируса. Ранее испанский суд отменил введение локдауна в городе.

Об этом сообщает Reuters.

ЧП в Мадриде инициировали, чтобы ввести более жесткие антивирусные ограничения, несмотря на сопротивление региональных губернаторов.

Вчера вечером Санчес в ультимативной форме заявил главе регионального правительства Мадрида Исабель Диас Айюсо о необходимости введения локдауна в городе. В тот же день мадридский суд отменил постановление национального правительства, которое ввело частичную изоляцию в испанской столице и ее пригородах.

Как известно, суд Испании признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

Напомним, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.

Более того, Минздрав Испании требовал усилить карантин в Мадриде.

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