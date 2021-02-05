Пожар в Запорожье: работнику больницы избрали меру пресечения

Фото: на месте пожара в Запорожье (061.ua)

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения сотруднику больницы, в которой произошел пожар в реанимационном отделении. Заведующего хозяйственно-обслуживающего персонала отправили под ночной домашний арест.

Об этом сообщило местное агентство 061 со ссылкой на прокуратуру.

Подозреваемого обязали находиться дома с 21:00 до 7:00. Прокуратура не согласна с этим решением суда, ведь ходатайствовала о взятии под стражу, поэтому будет подавать апелляцию.

Напомним, работника запорожской больницы подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. По версии правоохранителей, мужчина не остановил работу оборудования, что вызвало пожар, в котором погибли люди.

Как известно, в ночь на 4 февраля в Запорожье произошел пожар в инфекционной больнице, которая принимает пациентов с коронавирусом. В результате пожара погибли 4 человека, еще двое попали в больницу. Возможной причиной пожара называют взрыв аппарата ИВЛ.

РБК-Украина писало, что по факту пожара в больнице Запорожья возбуждено уголовное дело. Производство открыли по ч. 2 ст. 270 УК Украины.