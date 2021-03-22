Появилось видео с места ДТП с украинским автобусом в Польше

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с украинским автобусом в Польше . В результате аварии погиб один человек и еще несколько пострадали.

На видео автобус уже не в кювете, а отбуксирован на проезжую часть. Видно, что ударом практически снесло кабину.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Подкарпатского воеводства в Польше произошло смертельное ДТП с украинцами. По предварительным данным, автобус, в котором были 10 человек, врезался в ограждение и вылетел в кювет. В результате погиб один человек и четверо пострадали. Также стало известно, что в аварию попал автобус перевозчика Euroways из Киева.

По уточненным данным, погиб второй водитель, который в момент ДТП не был за рулем транспортного средства. А все 10 человек в автобусе являются гражданами Украины. Тот водитель, который был за рулем, на момент аварии был трезв. Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию и готовит возвращение уцелевших украинцев домой.