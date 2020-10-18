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В Одесской области избили главного редактора местной газеты

Новина українською → Великодолинское, Воскресенье 18 октября 2020 15:31
В Одесской области избили главного редактора местной газеты Фото: полиция и скорая помощь (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 17 октября, в поселке Великодолинское (Одесская область) трое неизвестных избили главного редактора местной газеты. Нападение произошло во время съемок репортажа.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Пострадавший получил телесные повреждения и сотрясение мозга. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Злоумышленники напали на главного редактора издания "Альтернатива" Романа Варшанидзе, о чем он сам рассказал на своей странице в Facebook. Он подозревает, что нападение могли совершить представители одной из политических партий.

Сведения о нападении правоохранители занесли в Единый реестр досудебных расследований, происшествие квалифицировали как угрозу или насилие в отношении журналиста.

Сейчас полиция устанавливает и разыскивает нападавших. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в мае неизвестные напали на журналиста Никиту Кныша в Харькове. Злоумышленники отобрали у журналистов рюкзак, в котором лежали ноутбук, телефон и оружие.

Кроме того, Национальный союз журналистов называл основные причины нападений на представителей СМИ в мае этого года.

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