ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Обухове горело утилизационное предприятие, есть пострадавшие

Новина українською → Обухов, Четверг 22 октября 2020 17:08
В Обухове горело утилизационное предприятие, есть пострадавшие Фото: пожар на предприятии в Обухове (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Обухове (Киевская область) после полудня произошел пожар на утилизационном предприятии на улице Промышленная. Огонь на площади 150 квадратных метров ликвидировали после 15:30.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит металлическое складское помещение предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов.

В результате пожара пострадали четверо работников предприятия.

Напомним, с начала 2020 года в результате пожаров погибли и пострадали свыше 2 тысяч украинцев. В Украине с начала года произошли уже более 90 тысяч пожаров.

Как писало РБК-Украина, правительство выделило 90 млн гривен на предотвращение лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Добавим, правоохранители заподозрили чиновников ГСЧС в халатности из-за лесных пожаров в Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия пожар ГСЧС Обухов
NEWS
Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19
DAILY
Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат
Марианна Присяжнюккорреспондент РБК-Украина Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат