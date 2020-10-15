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Обстрел госпиталя и уничтожение боевой техники: что происходит в Карабахе

Новина українською → Нагорный Карабах, Четверг 15 октября 2020 09:22
Обстрел госпиталя и уничтожение боевой техники: что происходит в Карабахе Фото: ситуация в Карабахе (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В ночь с 14 на 15 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан заявил об уничтожении и выведении из строя большого количества армянской силы, двух танков Т-72, одного зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2КМ", четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", одной пушки-гаубицы Д-20, одной гаубицы Д-30 и двух пушек-гаубиц Д-1, а также нескольких единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автомобильной техники.

Азербайджанская сторона заявила, что у Армении была попытка наступления.

В то же время, в Карабахе заявили об обстреле азербайджанской стороной госпиталя, в котором проходили лечение и гражданские лица.

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан возобновил активный артобстрел на северном и юго-западном направлениях.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку взял под контроль еще ряд населенных пунктов в Карабахе.

Отметим, 10 октября вступило в силу соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, однако буквально сразу оно было сорвано.

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