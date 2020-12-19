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ОБСЕ зафиксировала более 80 нарушений на Донбассе за сутки

Новина українською → Суббота 19 декабря 2020 02:19
ОБСЕ зафиксировала более 80 нарушений на Донбассе за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 84 нарушения на Донбассе за сутки 17 декабря. Большинство из них в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области было зафиксировано 63 нарушения. Среди них - 30 взрывов неопределенного происхождения вблизи Широкино и 19 взрывов вблизи Донецкой фильтровальной станции.

В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля наблюдатели зафиксировали в общей сложности 3 852 нарушения режима прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.

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