ОБСЕ зафиксировала почти 220 нарушений на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксувала 218 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Луганской области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых произошли в районе к юго-западу от Донецкой фильтровальной станции вечером 5 января. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 7 таких нарушений.

В Луганской области СММ зафиксировала 208 нарушений режима прекращения огня (включая 188 взрывов неопределенного происхождения, а также 11 очередей и выстрелов из 73-мм пушки). При этом 140 из этих взрывов неопределенного происхождения произошли в районе к юго-западу от Сиротино и были оценены как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности на полигоне вблизи Николаевки.

Напомним, 7 января, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

РБК-Украина писало, что 6 января российско-оккупационные силы 5 раз обстреливали украинских военных на Донбассе. Военнослужащие Объединенных сил в результате обстрелов не пострадали.