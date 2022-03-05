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Над Николаевом сбили еще один самолет российской армии: пилот взят в плен

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Николаев, Суббота 05 марта 2022 16:23
Над Николаевом сбили еще один самолет российской армии: пилот взят в плен Фото: в Николаеве "долетался" еще один российский самолет (Официальный канал Николаевской ОГА)
Автор: Леся Панченко

Минус еще один русский самолет. Его сбили в небе над Николаевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный канал Николаевской ОГА и главы ОГА Виталия Кима.

В небе над Николаевом ВСУ сбили очередной самолдет российской армии. Пилот успел катапультироваться. Он был взят в плен на месте приземления.

Он назвался командиром авиационного звена. При допросе на месте событий сказал, что он родом с Дальнего Востока. Воинская часть 59882 располагается в Крыму, город Саки.

Видео сбитого самолета можно посмотреть по ссылке.

Также по ссылке - видео задержания пилота, который успел катапультироваться.

Ранее мы сообщали что военные уничтожили беспилотник оккупанта.

Кроме того за день в Николаевской области украинские защитники сбили 4 вражеских вертолета.

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Николаев Война России против Украины
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