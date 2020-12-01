В немецком Трире машина сбила людей в пешеходной зоне, есть жертвы

В немецком Трире автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной зоне. В результате инцидента погибли два человека, еще 10 пострадали.

Об этом сообщает focus.de.

Сообщается, что по данным местной полиции, несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира. На данный момент водитель задержан.

Телерадиокомпания SWR сообщила со ссылкой на очевидцев, что один человек погиб. Позже стало известно о второй смерти. Как заявил представитель местной власти, пострадали еще около 10 человек.

Кроме того, местная пресса пишет, что людей сбил черный Range Rover, который ехал по пешеходной улице на скорости более 70 км/ч.

Напомним, в конце октября в центре Киева на Майдане независимости внедорожник выехал на пешеходную зону и сбил нескольких людей. В результате погибли два человека.

Ранее в немецком Берлине машина протаранила ворота ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель. Информации о пострадавших не было, водителя сначала задержали, но потом отпустили. На машине были политические лозунги.