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В немецком офисе Lidl произошел взрыв. Бомбу доставили почтой

Новина українською → Неккарзульм , Среда 17 февраля 2021 18:59
В немецком офисе Lidl произошел взрыв. Бомбу доставили почтой Фото: медики на месте взрыва (stimme.de)
Автор: РБК-Украина

В немецком городе Неккарзульм произошел взрыв в штаб-квартире компании Lidl, которая владеет сетью супермаркетов в Европе. В результате взрыва пострадали три человека.

Об этом пишет местное издание stimme.de.

Сообщается, что взорвался пакет, который был доставлен по почте. В результате инцидента три человека получил травмы, состояние одного из них тяжелое.

В настоящее время район оцепили, на месте на месте находится полиция, много спасателей и спасательный вертолет. Штаб-квартиру Lidl эвакуировали, всего чуть более 100 сотрудников.

Также сообщается, что за день до этого посылка стала причиной взрыва в отделе приема товаров производителя напитков в Эппельхейме. До сих пор неясно, есть ли связь между инцидентами.

Напомним, до этого в немецком Меммингене произошел взрыв в офисе Красного Креста. В результате инцидента пострадали пять человек.

Ранее в Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике, погибли 11 человек. По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

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