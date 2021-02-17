В немецком офисе Lidl произошел взрыв. Бомбу доставили почтой
В немецком городе Неккарзульм произошел взрыв в штаб-квартире компании Lidl, которая владеет сетью супермаркетов в Европе. В результате взрыва пострадали три человека.
Об этом пишет местное издание stimme.de.
Сообщается, что взорвался пакет, который был доставлен по почте. В результате инцидента три человека получил травмы, состояние одного из них тяжелое.
В настоящее время район оцепили, на месте на месте находится полиция, много спасателей и спасательный вертолет. Штаб-квартиру Lidl эвакуировали, всего чуть более 100 сотрудников.
Также сообщается, что за день до этого посылка стала причиной взрыва в отделе приема товаров производителя напитков в Эппельхейме. До сих пор неясно, есть ли связь между инцидентами.
Напомним, до этого в немецком Меммингене произошел взрыв в офисе Красного Креста. В результате инцидента пострадали пять человек.
Ранее в Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике, погибли 11 человек. По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести.