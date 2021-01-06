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Неизвестные пригрозили направить самолет в здание Капитолия в Вашингтоне

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 09:10
Неизвестные пригрозили направить самолет в здание Капитолия в Вашингтоне Фото: Капитолий в Вашингтоне (wikipedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили анонимную угрозу, что в среду, 6 декабря, в здание Капитолия в Вашингтоне врежется самолет. Неизвестные заявили, что это будет местью за убийство иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает CBS News.

Пока неизвестно кто прислал угрозу, ее расследуют как нарушение правил авиационных частот.

"Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Сулеймани будет отомщен", - говорится в сообщении.

О данном случае были проинформированы Пентагон и другие силовые ведомства. Некоторые связывают данное сообщение с тем, что в среду в Конгрессе будет проходить процедура сертификация голосов выборщиков на президентских выборах.

Напомним, Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа из-за гибели Сулеймани.

Добавим, в Белом доме предоставили обоснование необходимости ликвидации генерала Сулеймани.

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