Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
Фото: в Киеве женщина пыталась ограбить банк (facebook.com/UA.KyivPolice)
В Киеве женщина с пистолетом пыталась ограбить банк "Укрсиббанк". Ее задержали и открыли уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: в Киеве женщина пыталась ограбить банк (facebook.com/UA.KyivPolice)
РБК-Украина сегодня писало, что женщина в Киеве кинула "коктейль Молотова" в отделение банка и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров.
На место вызвали полицию, которая задержала женщину на выходе из отделения.