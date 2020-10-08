НАБУ проводит массовые обыски из-за продажи барж "Дунайского пароходства"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводит массовые обыски по делу о злоупотреблениях в ПАО "Украинское Дунайское пароходство". Обыски проводятся в офисах причастных компаний и других объектах.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что сегодня проходят обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов. Обыски идут в рамках расследования возможных злоупотреблений, которые нанесли "Дунайскому пароходству" ущерб в особо крупных размерах.

"Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ПАО "УДП" которые в дальнейшем вывезли за границу. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями, - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в последнее время участились скандалы вокруг НАБУ, президент Владимир Зеленский пообещал защищать независимость антикоррупционных органов.

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина заявил, что ситуация вокруг НАБУ должна проясниться как можно быстрее после того, как Конституционный суд признал неконституционными указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника, а также некоторые положения закона о бюро.