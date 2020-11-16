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Мощный взрыв, пепел и оползни: к северу от Сицилии активизировался вулкан

Новина українською → Понедельник 16 ноября 2020 13:55
Мощный взрыв, пепел и оползни: к северу от Сицилии активизировался вулкан Фото: взрыв в кратере вулкана Стромболи (twitter.com/INGVvulcani)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 16 ноября, на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Сообщается, что взрыв произошел в 10:24 по местному времени. В результате взрыва зафиксирован выброс высокого облака и "дождь" из пепла, который осел на территории близлежащих населенных пунктов.

По данным Национального института геофизики и вулканологии - обсерватории Этны, взрыв большой интенсивности наблюдался в течение четырех минут и сопровождался оползневыми явлениями.

Отметим, последнее крупное извержение этого вулкана произошло 13 апреля 2009 года. Население острова колеблется от 400 до 850 человек.

Напомним, в августе на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Сообщалось, что столб поднялся на высоту около 5 километров, а слои пепла накрыли деревни на расстоянии до 19 км от вулкана. О погибших или раненых в результате извержения вулкана не сообщалось.

Ранее в октябре на Камчатке проснулся один из самых активных вулканов мира, пепел извергался на 10 километров.

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