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В Минздраве предупредили о возможных последствиях от коронавируса у норок

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 12:22
В Минздраве предупредили о возможных последствиях от коронавируса у норок Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины отреагировали на новый коронавирус у норок. Вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, но она может иметь последствия для эффективности вакцин от COVID-19.

Об этом написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как он написал, клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных этим коронавирусом являются подобными к тому, что сейчас циркулирует в мире.

"Однако вариант, связанный с норками - еще известен как "вариант кластера 5" - имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19", - считает он.

Ляшко объяснил, что многие из кандидатов в вакцины от COVID-19 используют спайк-белок коронавируса в качестве цели.

Санврач поговорил с послом Дании в Украине Олег Егберг Миккельсеном по этому вопросу. После этого он проинформировал Госпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную академию медицинских наук о проведении оценки рисков, связанных с распространением SARS-CoV-2 в популяции норок.

Напомним, в Дании выявлено 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Уже в 6 странах мира обнаружили этот коронавирус у норок.

Также Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

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