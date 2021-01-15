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Массовое минирование детсадов в Одессе: полиция завершила проверку

Новина українською → Одесса, Пятница 15 января 2021 22:36
Массовое минирование детсадов в Одессе: полиция завершила проверку Фото: взрывотехническая служба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители завершили проверку 185 детсадов Одессы после сообщения об их минировании. Взрывоопасных предметов на территории учреждений не нашли.

Об этом заявили в полиции Одесской области на странице в Facebook.

К проверке детсадов привлекли 33 группы, в состав которых вошли почти 100 сотрудников полиции.

"В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в "заминированных" объектах не обнаружено", - сказали в полиции.

Из-за заведомо ложного сообщения о минировании правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

"В настоящее время полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к указанному правонарушению", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня на электронную почту одесской полиции поступило письмо с информацией о минировании 185 детсадов на территории города. К заминированным детсадам отправили кинологов и взрывотехников.

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