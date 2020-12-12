Во Львовской области подожгли участковый пункт полиции

Во Львовской области в городе Новояворовск подожгли участковый пункт полиции. Сейчас открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение о возгорании поступило на оперативную линию 102 вечером 12 декабря.

Работники ГСЧС потушили огонь. В результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконники здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель, и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога в Львове автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук.

РБК-Украина писало, что во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на голову ОТГ.